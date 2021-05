Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall mit schwerst verletzter Person

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag gegen 14:35 Uhr befuhr ein 35-jähriger KTM-Fahrer die B236 aus Rtg. Bamenohl in Rtg. Grevenbrück. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei der Fahrer in der Folge eines Aufpralls über die Leitplanke flog und im Grünbereich neben einem angrenzenden Radweg zu liegen kam. Sein Krad schleuderte führerlos einige Meter weiter und kam in einem Zaun auf der gegenüberliegenden Seite zum Stillstand. Durch den Sturz zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu, so dass er mit dem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Die Bearbeitung dauert derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

