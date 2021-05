Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versehentlich falsche Wochentagsangabe in den letzten beiden Meldungen

Kreis Olpe (ots)

In den letzten beiden Pressemeldungen wurde versehentlich der falsche Wochentag angegeben. Sowohl der Unfall mit dem gestürzten E-Bike-Fahrer in Olpe als auch der Verkehrsunfall mit den verletzten Motorradfahrern in Drolshagen ereigneten sich am Donnerstag, 13.05.2021 (Christi Himmelfahrt).

Die Leitstelle der Polizei Olpe bittet um Entschuldigung.

