POL-OE: E-Bike-Fahrer gestürzt

Olpe (ots)

Am Sonntag gegen 13:25 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann die Biggestraße in Olpe stadteinwärts. Aus ungeklärter Ursache kam er zu Fall und zog sich dabei u.a. trotz eines getragenen Schutzhelms schwere Kopfverletzungen zu. In der Folge wurde er mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.

