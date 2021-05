Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche beschädigen Zaunelemente

Finnentrop (ots)

Am Montag (10. Mai) hat sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, da er beobachtet hatte, wie mehrere Jugendliche Zaunelemente eines Parks in der "Johannes-Biggemann-Straße" beschädigten. Es sollte sich nach Melderangaben um circa zehn Jugendliche handeln, die dann in Richtung Schulzentrum geflüchtet seien. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass im Bereich der Kirchstraße augenscheinlich drei Elemente des Holzzaunes gewaltsam aus der Verankerung gerissen und/oder eingetreten wurden. Der Zeuge gab an, dass die Beschädigungen lediglich von drei Jugendlichen durchgeführt wurden. Die anderen beobachteten den Vorgang. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

