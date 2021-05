Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Olpe (ots)

Am Montag (10. Mai) sind zwischen 13.50 bis 17.10 Uhr unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus mit zwei Wohnungen in der Straße "Zum Alten Heck" in Altenkleusheim eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie die Hauseingangstür auf und gelangten so in die erste Wohnung. Von da aus verschafften sie sich Zugang zu der zweiten Wohnung. Sie durchsuchten die Räume und durchwühlten unter anderem mehrere Schränke. In welchem Umfang die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

