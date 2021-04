PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Taschendiebe zugange+++hochwertige Kompletträder gestohlen

Limburg (ots)

1. Taschendiebe in Einkaufsmarkt,

Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, 28.04.2021, zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr

(ho)Eine 83-jährige Frau ist gestern Mittag in einem Lebensmittelgeschäft in Bad Camberg zum Opfer unbekannter Taschendiebe geworden. Die Frau befand sich zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr zum Einkaufen in dem Geschäft und bemerkte schließlich beim Bezahlen an der Kasse das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese hatte sie zuvor in ihrer Handtasche verstaut. Hinweise zu einem möglichen Tatablauf oder zu den mutmaßlichen Tätern konnte die Frau nicht machen. Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden daher gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Hochwertige Räder gestohlen,

Hadamar, Am Elbbachufer, Nacht zum 29.04.2021

(ho)In der vergangenen Nacht haben Unbekannte vier hochwertige Kompletträder der Marke AMG von einem Mercedes in Hadamar gestohlen. Der Wagen wurde gestern Abend gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz "Am Elbbachufer" abgestellt und von den Tätern zunächst aufgebockt. Nach dem Abmontieren der Räder setzten die Diebe den Wagen mit den Bremsscheiben auf Pflastersteinen ab und flüchteten mit der Beute. Der Sachschaden beträgt mindestens 4.000 Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell