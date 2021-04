Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Polizeipräsidiumsbereich Heilbronn: Zahlreiche Smishing-Versuche angezeigt

Am Donnerstag wurden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zahlreiche sogenannte Smishing-SMS angezeigt. Dabei verschicken Kriminelle SMS-Nachrichten an Bürger, in denen beispielsweise die Zustellung eines Paketes angekündigt oder auch davor gewarnt wird, dass der eigene Social-Media-Account bedroht sei. Die SMS beinhaltet außerdem jedes Mal einen Link, hinter dem sich eine Schadsoftware verbirgt. Die Polizei warnt die Bevölkerung eindringlich davor, diese Links anzuklicken. Es sollten außerdem keine Apps aus unbekannten Quellen installiert und am besten auch eine Drittanbietersperre über den eigenen Mobilfunkprovider eingerichtet werden. Sollte der Link bereits angeklickt und Schadsoftware installiert worden sein, gilt es das Telefon schnellstmöglich auszuschalten und im Anschluss daran Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/4855510

Heilbronn: In Neubau eingestiegen, randaliert und Werkzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Freitag verschafften sich Unbekannte unbemerkt Zutritt zu mehreren Wohnungen einer Baustelle. Zwischen 18 Uhr und 8.15 Uhr am Folgetag begaben sich die Täter in die Luise-Bronner-Straße in Heilbronn und betraten den Neubau. Aus einem Keller entwendeten die Diebe Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. In den Wohnungen randalierten die Unbekannten. Hierbei besprühten oder beschädigten sie die Wände, Türen und den Boden. Der entstandene Sachschaden in den fast fertiggestellten Neubauwohnungen wird auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu wenden.

Ittlingen: Dieb bestiehlt Mann - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter entwendete am Donnerstagvormittag mehrere Wertgegenstände aus einer Wohnung in Ittlingen. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr klingelte der Dieb an der Haustür eines 72-Jährigen in der Burgtorstraße und verwickelte ihn in ein Gespräch. Unter anderem gab er vor direkte Familienangehörige gut zu kennen, woraufhin der Mann den Unbekannten während des Gesprächs Einlass gewährte. Während des Aufenthalts entwendete der Dieb unbemerkt Wertgegenstände im unteren vierstelligen Eurobereich. Der 72-Jährige bemerkte erst gegen Nachmittag, als der Täter bereits gegangen war, dass die Gegenstände fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die ebenfalls einen Kontakt zu dem Unbekannten hatten oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Untergriesheim / Neudenau: Person durch Unfall verletzt

Eine verletzte Person und 8.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls auf der Landstraße bei Neudenau. Gegen 4 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf die Landstraße 526 zwischen Untergriesheim und Neudenau. Kurz vor der Landkreisgrenze musste der Mann seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen, da auf der Fahrbahn ein Reh stand. Der nachfolgende 54-Jährige erkannte dies scheinbar zu spät und fuhr trotz Vollbremsung mit seinem Seat Altea auf den VW auf. Durch den Aufprall wurde der Seat-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

A6 / Heilbronn: Fahrstreifen gewechselt und Unfall verursacht

Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn kollidierte ein Lkw mit einem Pkw. Ein 53-Jähriger befuhr am Donnerstagmittag die Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim. Im "Stop-and-go" des Verkehrs wechselte der Mann mit seinem Kipplaster von der rechten auf die mittlere Spur. Hierbei übersah er scheinbar den von hinten herannahenden Mercedes Vito eines 37-Jährigen, woraufhin die beiden Fahrzeuge zusammenprallten. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

