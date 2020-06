Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Ergänzung zur OTS von 5:16 Uhr Pferdestall in Osterby brennt nieder - 100 Einsatzkräfte im Einsatz

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

In Osterby, im Ortsbereich Osterbyholz, kam es Heute (15.06.2020) zu einem Feuer, 100 Feuerwehrkameraden im Einsatz.

Osterby - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 15.06.2020, 02:54 Uhr Feuer Groß (FEU 00 G)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte ein Pferdestall auf einem Reiterhof nieder. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Osterby, Damendorf, Ascheffel, Hütten und Groß Wittensee waren im Einsatz. Die 10 Pferde wurden durch die Feuerwehr auf die angrenzende Wiese in Sicherheit gebracht. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis 7 Uhr an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Schadenshöhe und -Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Die Kripo hat die Einsatzstelle beschlagnahmt und wird die Ermittlungen aufnehmen.

Einsatzkräfte: Rettungsdienst, Polizei, Feuerwehr Osterby, Feuerwehr Damendorf, Feuerwehr Ascheffel, Feuerwehr Hütten, Feuerwehr Groß Wittensee, Feuerwehr Osterby, Kreisbrandmeister, TEL (Technische Einsatzleitung), Feuerwehr Technische Zentrale und Kreispressewart.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

Daniel Passig

Telefon: 04331 / 28581

Mobil: 0176 / 644 12 457

E-Mail: passig@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell