Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Polizeipräsidiumsbereich Heilbronn: Zahlreiche Smishing-Versuche angezeigt

Am Donnerstag wurden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zahlreiche sogenannte Smishing-SMS angezeigt. Dabei verschicken Kriminelle SMS-Nachrichten an Bürger, in denen beispielsweise die Zustellung eines Paketes angekündigt oder auch davor gewarnt wird, dass der eigene Social-Media-Account bedroht sei. Die SMS beinhaltet außerdem jedes Mal einen Link, hinter dem sich eine Schadsoftware verbirgt. Die Polizei warnt die Bevölkerung eindringlich davor, diese Links anzuklicken. Es sollten außerdem keine Apps aus unbekannten Quellen installiert und am besten auch eine Drittanbietersperre über den eigenen Mobilfunkprovider eingerichtet werden. Sollte der Link bereits angeklickt und Schadsoftware installiert worden sein, gilt es das Telefon schnellstmöglich auszuschalten und im Anschluss daran Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/4855510

