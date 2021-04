Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidiumsbereich Heilbronn: Zahlreiche Smishing-Versuche angezeigt

Am Donnerstag wurden im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zahlreiche sogenannte Smishing-SMS angezeigt. Dabei verschicken Kriminelle SMS-Nachrichten an Bürger, in denen beispielsweise die Zustellung eines Paketes angekündigt oder auch davor gewarnt wird, dass der eigene Social-Media-Account bedroht sei. Die SMS beinhaltet außerdem jedes Mal einen Link, hinter dem sich eine Schadsoftware verbirgt. Die Polizei warnt die Bevölkerung eindringlich davor, diese Links anzuklicken. Es sollten außerdem keine Apps aus unbekannten Quellen installiert und am besten auch eine Drittanbietersperre über den eigenen Mobilfunkprovider eingerichtet werden. Sollte der Link bereits angeklickt und Schadsoftware installiert worden sein, gilt es das Telefon schnellstmöglich auszuschalten und im Anschluss daran Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/4855510

Adelsheim: 1000 Euro Schaden nach Kellerbrand

Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstagmorgen zu einem Brand in den Adelsheimer Friedrich-Gerner-Ring ausrücken. Im Keller eines Gebäudes waren Matratzen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Adelsheim: Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, zwei Autos, die im Friedrich-Gerner-Ring in Adelsheim abgestellt worden waren. An einem Mercedes wurde der Heckscheibenwischer abgerissen, an einem Opel wurden beide Seitenspiegel beschädigt, ein polnisches Schimpfwort auf die Scheibe geschmiert und auf einem Türgriff Silikon angebracht. Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegengenommen.

