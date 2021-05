Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Wenden (ots)

Am Dienstag (11. Mai) hat sich gegen 18.30 Uhr auf der K12 zwischen den Ortsteilen Schönau und Elben ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer ereignet. Zunächst befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Straße in Richtung Elben. Er beabsichtigte in Höhe des "Wanderparkplatzes zum Albetal", nach links auf den dort befindlichen Verbindungsweg nach Wenden abzubiegen. Ihm folgte zunächst ein 23-Jähriger mit seinem Pkw. Dieser beabsichtigte, das Kleinkraftrad linksseitig zu überholen. Zeitgleich begann der Rollerfahrer seinen Abbiegevorgang, sodass es zur Kollision kam. Der 16-Jährige stürzte mit seinem Roller, sodass er verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich, an dem Roller lag dieser im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell