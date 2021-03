Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Unfallhergang noch unklar, Polizei sucht Zeugen

Muggensturm (ots)

Der Ablauf eines Unfalls am Donnerstagvormittag in der Hauptstraße gibt den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden derzeit noch Rätsel auf, weshalb die Ermittler auf Beobachtungen von möglichen Zeugen hoffen. Fest steht bislang, dass ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer gegen 11:15 Uhr zu Fall kam, sich hierbei schwer verletzte und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden musste. Wie und weshalb der Radler stürzte und ob mit dem Unfall ein Fahrzeuggespann im Zusammenhang steht, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die zur Aufhellung des Unfallgeschehens beitragen können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07221 680-0 bei den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell