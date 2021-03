Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Gewahrsam genommen

Rastatt (ots)

Nach einer familiären Auseinandersetzung in einer Wohnung am westlichen Stadtrand wurde ein 20-Jähriger am späten Mittwochvormittag durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt in Gewahrsam genommen. Der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Heranwachsende leistete kurz vor 12 Uhr gegenüber den Polizeibeamten heftigen Widerstand und beleidigte diese mehrfach. Verletzte wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Gegen den jungen Mann wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. /cw

