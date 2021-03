Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach- Über 40.000 Euro Schaden durch "Love Scamming"

Gernsbach (ots)

Ein 86-jähriger Mann aus Gernsbach wurde im Laufe des vergangenen Jahres zum Opfer von "Love Sacamming". Die Tochter des Mannes meldete sich nun vor kurzem bei der Polizei um den Vorfall anzuzeigen. Eine bislang unbekannte Frau, angeblich aus dem Ausland, hatte schon vor längerer Zeit Kontakt zu dem 86-Jährigen aufgenommen und sich sein Vertrauen erschlichen. Sie überzeugte ihn davon, dass sie mehrere hundert Kilogramm Gold geerbt hätte und bestimmte ihn als Vermögensverwalter dieses Goldes. In diesem Zusammenhang brachte die Unbekannte den älteren Herrn immer wieder dazu Überweisungen ins Ausland zu tätigen. So entstand ihm ein Schaden von über 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Vorgehensweise der Unbekannten dauern noch an.

Immer wieder schaffen es Betrüger, so genannte Scammer, das Vertrauen von Menschen zu erschleichen, vor allem, aber nicht nur, im Internet. Doch was können diese Menschen die bereits in die Falle getappt sind, oder auch ihnen nahestehen Personen tun, um sich zu schützen? Die Polizei empfiehlt:

- Blockieren:

- sofort jeglichen Kontakt abbrechen - am besten ist es, sich eine neue Mailadresse und Telefonnummer zuzulegen - Gefahr besteht auch für Freunde im sozialen Netzwerk und für alle Kontakte im eigenen Mailadressbuch (Täter schicken oft mit einer Mail auch einen Computervirus mit)

- Ignorieren:

- nicht auf Forderungen des Scammers eingehen - auf keinen Fall Geld überweisen, Schecks einlösen oder Briefe und Päckchen weiterleiten - geleistete Zahlungen, wenn möglich, sofort rückgängig machen

- Sichern:

- speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis auf einer CD-ROM ab - wenn Sie es nicht selbst können, dann lassen Sie sich von computererfahrenen Bekannten und Freunden den so genannten E-Mail-Header auslesen - Selbsthilfeseiten im Internet erklären Ihnen ebenfalls, wie Sie sich vor größerem Schaden schützen können

- Löschen:

- nach dem Sichern löschen Sie alle Beweisdaten von Ihrer Festplatte - vergessen Sie nicht, auch den E-Mail-Account zu löschen

- Hilfe holen:

- gehen Sie zur Polizei - die Strafverfolgung ist zwar enorm schwierig, dennoch sollten Sie den Vorfall auf jeden Fall melden

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell