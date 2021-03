Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, K 5354 - Autounfall

Zell am Harmersbach (ots)

Zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend an der Einmündung der Unterentersbacher Straße zur Straße "Am Galgenfeld". Gegen 19:45 Uhr kam ein Audi-Lenker von Zell kommend in Fahrtrichtung Steinach von der Fahrbahn ab, überfuhr hierbei ein Verkehrszeichen und kam anschließend auf einer bepflanzten Querungshilfe zum Stehen. Ein Alkoholtest brachte beim 36-jährigen Fahrer einen Wert von über zweieinhalb Promille zu Tage. Es entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 9.000 Euro. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell