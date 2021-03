Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag war ein 26-Jähriger auf der Lise-Meitner-Straße mit einem sogenannten E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs. Er wurde gegen 16:30 Uhr durch eine Streife des Polizeirevier Offenburg kontrolliert, da auffiel, dass an seinem elektrischen Tretroller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass auch tatsächlich kein Vertrag für dieses versicherungspflichtig `Elektrokleinstfahrzeug´ besteht. Der 26-Jährige muss nun folglich mit einer Anzeige rechnen. Dazu kommt in seinem Fall ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er gegenüber der Polizei falsche Angaben bezüglich seiner Personalien gemacht hatte.

/rv

