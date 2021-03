Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - E-Mountainbike geklaut

Oberkirch (ots)

Ein abgeschlossenes E-Mountainbike ist am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 16:15 Uhr in der Hauptstraße vor einer Praxis entwendet worden. Der Dieb erbeutete ein Zweirad der Marke "Simplon" im Wert von rund 4.000 Euro. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeiposten Achern/Oberkirch in Verbindung zu setzen. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell