POL-OG: Meißenheim - Brand

NACHTRAGSMELDUNG

Meißenheim (ots)

Die Ermittlungen zum Brand am frühen Mittwochmorgen in einem Haus in der Hauptstraße sind voll im Gange. Die Ermittler des Polizeipostens Schwanau haben hierzu auch einen Brandsachverständigen hinzugezogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte das Feuer kurz nach 5 Uhr in einer Raum im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen sein. Ob hierbei eine technische Ursache ausschlaggebend war, wird derzeit geprüft. Bei dem Vorfall trugen eine Bewohnerin schwere und ein weiterer leichte Verletzungen davon. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Laut ersten Erkenntnissen dürfte es nur dem beherzten Eingreifen mehrerer Zeugen zu verdanken gewesen sein, dass Schlimmeres verhindert werden konnte. So haben mehrere zufällig auf das Feuer aufmerksam gewordene Männer die beiden Bewohner aus dem Haus gerettet. Der Sachschaden an dem Gebäude wird aktuell auf rund 150.000 Euro geschätzt.

/ya

Ursprungsmeldung vom 30.30.2021, 08.28 Uhr

Meißenheim - Brand

Der Brand eines Wohnhauses in der Hauptstraße rief am frühen Mittwochmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei auf den Plan. Gegen 5.20 Uhr wurde den Leitstellen ein Feuer im Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes gemeldet, seither ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt. Während die genaue Brandursache derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen ist, steht fest, dass eine Bewohnerin schwere und ein weiterer Bewohner leichte Verletzungen davongetragen haben. Sie werden derzeit durch die Helfer des Rettungsdienstes versorgt. Konkrete Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nach ersten Erkenntnissen nicht vor.

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Meißenheim, Kürzel, Neuried und Lahr haben den Brand mittlerweile gelöscht. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

/ya

