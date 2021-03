Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Arbeitsunfall

Lahr (ots)

Während dem Entladen eines Lastwagens kam es am Mittwochnachmittag in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße zu einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein Mitarbeiter einer dortigen Firma Verletzungen an seinen Armen zuzog. Aus noch unbekannter Ursache rollte das Schwergewicht gegen 15:45 Uhr einige Meter von der Laderampe nach vorne, wodurch der mit dem Entladen beschäftigte Mitarbeiter samt Ladung von der Rampe stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang sowie die Unfallursache sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell