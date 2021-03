Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl- Fahrzeug touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Wegen einer Unfallflucht in der Eisenbahnstraße, haben die Beamten des Bühler Polizeireviers die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Am heutigen Donnerstag touchierte gegen 11:50 Uhr eine Frau mit ihrem Fahrzeug den geparkten Citroen eines 26-Jährigen und fuhr einfach weiter. Der Besitzer des Citroen beobachtete den Vorgang und alarmierte daraufhin die Polizei. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen etwas kleineren weißen Geländewagen, möglicherweise um einen Nissan Qashqai. Dieser dürfte an dessen rechter Fahrzeugseite Schäden davongetragen. Da die unmittelbare Fahndung nicht erfolgreich verlief, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zu dem oben benannten Fahrzeug oder dessen Fahrerin machen können. Personen die entsprechende Angaben machen können melden sich bitte beim Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223 990970.

/rv

