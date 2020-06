Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Jürgen

Verletzter Polizeibeamter nach Widerstandshandlung

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Am Mittwoch, den 17. Juni 2020, wurde der Polizei in Lübeck gegen 17.35 Uhr durch Zeugen eine auf einer Parkbank liegende, nicht ansprechbare Person in der Alexander-Fleming-Straße gemeldet. Zwei Beamte des 4. Polizeirevieres begaben sich zum beschriebenen Ort.

Durch die Ansprache der beiden Beamten erwacht, schreckte die vormals schlafende Person sprunghaft auf und begann, mit einer Whiskyflasche nach den Beamten zu schlagen. Als die Polizeibeamten versuchten, die Arme des Mannes zu fixieren, kam es zu einem Gerangel mit dem weiterhin wild um sich schlagenden Mann. Bei einem Schlag mit der Flasche gegen den Unterarm des einen Polizeibeamten (43 Jahre) erlitt dieser eine erhebliche Schnittverletzung am Handgelenk. Er musste später zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht werden.

Erst nach Hinzuziehung eines zweiten Funkstreifenwagens konnte der Angreifer fixiert werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 41-jährigen Obdachlosen handelt. Da auch er leichte Schnittverletzungen erlitten hatte, wurde er zur ärztlichen Begutachtung und zur Entnahme einer Blutprobe ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Der verletzte Beamte musste wegen der Schnittverletzung stationär in der Klinik aufgenommen werden und bleibt bis auf weiteres dienstunfähig, die anderen am Einsatz beteiligten Beamten blieben unverletzt.

Vonseiten des 4. Polizeirevieres wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

