Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Drolshagen (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 10:35 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer die L 728 aus Rtg. Meinerzhagen in Rtg. Drolshagen. An der Einmündung zur B55 bog er auf diese nach links ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort in Rtg. Bergneustadt fahrenden Motorradfahrers (58). Durch die Kollision zog sich der Kradfahrer leichte, seine Sozia (55) schwere Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Bearbeitung des Unfalls dauert derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

