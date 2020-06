Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der B 210 in Schortens - Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw

Schortens (ots)

Am Montagnachmittag, 29.06.2020, ereignete sich gegen kurz nach 15 Uhr auf der B 210 ein Verkehrsunfall, der zur Folge hatte, dass die Straße kurzzeitig vollgesperrt werden musste. Nach jetzigem Sachstand fuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw aus Richtung Heidmühle/Schortens kommend auf die B 210, Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Zu dieser Zeit fuhr ein Sattelzug mit Auflieger die B 210 auf der linken Spur, in die gleiche Richtung. Beim Wechseln auf die rechte Spur übersah er, vermutlich aufgrund des sog. toten Winkels, den ebenfalls in Wichtung Wilhelmshaven fahrenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch sich der Lkw einmal gedreht hat und die Fahrbahn blockierte. Es entstanden an beiden Fahrzeugen erhebliche Sachschäden. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, erlitt die Pkw-Fahrerin leichte Verletzungen und einen Schock, eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die B 210 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

