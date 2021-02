Polizei Hagen

POL-HA: Unfall in Haspe - PKW fährt in den Gegenverkehr

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 10.02.2021, kam es zu einem Unfall auf der Kölner Straße. Dort fuhr ein 62-Jähriger in seinem Citroen gegen 10:30 Uhr in Richtung Kurt-Schumacher-Ring. Hier kam ihm ein Toyota entgegen. Dieser bewegte sich plötzlich von der rechten Fahrspur und nach links und dann im Gegenverkehr auf den 62-Jährigen zu. Der Citroen-Fahrer leitete ein Bremsmanöver ein. Trotz der winterglatten Straße gelang es ihm, einen Frontalaufprall zu verhindern. Beide PKW touchierten sich leicht. Anschließend fuhr der Toyota gegen einen Blumenkübel und kam dort stark deformiert zum Stillstand. Der Citroen-Fahrer kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den 47-jährigen Toyota-Fahrer. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Vermutlich handelte es sich um einen medizinischen Notfall. Der Sachschaden wir auf zirka 4.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sh)

