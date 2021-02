Polizei Hagen

POL-HA: Schirm eines Schnellimbiss in der Innenstadt zerschnitten

Hagen (ots)

In der Mittelstraße wurde der Schirm an einem Schnellimbiss beschädigt und zerschnitten. Die 57-jährige Ladenbesitzerin hatte am Dienstag die Polizei verständigt, als sie die Sachbeschädigung bemerkte. Die Hemeranerin hatte bereits am 30. Januar und am 05. Februar Sachbeschädigungen angezeigt - auch hier wurde der Schirm durch Unbekannte mutwillig zerschnitten. Die neu dazu gekommenen Beschädigungen sind vermutlich in einem Zeitraum zwischen Montag. 08. Februar gegen 19:00 Uhr (Filialschließung) und Dienstag, 09. Februar um 10:30 Uhr, entstanden. Die Schnittlängen lagen zwischen 20-80cm. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Ob die Tat mit den vorhergegangenen Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise durch Zeugen. Sie haben etwas beobachtet oder können Hinweise auf Täter geben? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

