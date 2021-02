Polizei Hagen

POL-HA: Streit eskaliert - Busfahrer auf die Nase geschlagen

Hagen (ots)

In der Bahnstraße in Hohenlimburg wurde ein 54-jähriger Busfahrer am Dienstag gegen 18:15 Uhr von einem Mann angegriffen und leicht verletzt. Der Fahrer des Busses wollte die Haltestelle "Hohenlimburg Bahnhof" anfahren. Im Zugangsbereich stand jedoch ein Pkw so ungünstig, dass er ausstieg, um den Fahrer aufzufordern das Auto zu versetzen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Streit mit unterschiedlichen Angaben der Männer. Nachdem sich beide gegenseitig geschubst/weggedrängt hatten, schlug der 53-jährige Autofahrer dem Hagener jedoch auf die Nase. Eine 20-jährige Zeugin trennte die beiden Kontrahenten.

Der Busfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Männer zeigten sich gegenseitig an. Die Polizei ermittelt nun den genauen Streithergang. (ra)

