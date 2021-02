Polizei Hagen

POL-HA: Mann in Hohenlimburg mit über 1,4 Promille am Steuer

Hagen (ots)

Am Dienstag, 09.02.2021, beobachtete eine Streifenwagenbesatzung gegen 15:40 Uhr, wie ein Renault trotz der witterungsbedingten Glätte sehr rasant anfuhr. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und hielten den PKW wenig später auf der Iserlohner Straße an. Als der Fahrer das Fenster öffnete, schlug den Polizisten sofort Alkoholgeruch entgegen. Auf dem Beifahrersitz lag eine große Dose Bier. Fünf weitere befanden sich um Fußraum. Der 54-Jährige behauptete, lediglich "ein paar Bierchen" getrunken zu haben. Ein Alkoholtest zeigte kurz darauf einen Wert von über 1,4 Promille an. Die Polizisten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Sie legten eine Anzeige vor und untersagten dem Betrunkenen das Führen von Kraftfahrtzeugen. (sh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell