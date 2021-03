Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Warntag - Sirenen werden getestet

Ratingen (ots)

Ratingen, 10.03.21

Donnerstag um 11 Uhr Probealarm

Kreis und Städte testen ihre Sirenensysteme

Am Donnerstag, 11. März, testen landesweit die Kommunen ihre Sirenensysteme. Auch im Kreis Mettmann werden in den Städten, in denen dies technisch möglich ist, die Sirenensignale zur Warnung der Bevölkerung und zur Entwarnung ausgelöst. Zu hören sein wird der Probealarm demnach in Haan, Heiligenhaus, Langenfeld, Mettmann, Monheim und Velbert.

Der Probealarm beginnt um 11 Uhr mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall "Entwarnung" bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 11.06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 11.12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Im Kreis Mettmann wird aktuell das Sirenennetz komplett modernisiert. Dabei werden auch bestehende Lücken geschlossen, sodass künftig kreisweit in allen Städten ein flächendeckendes modernes Sirenensystem zur Verfügung steht. Insgesamt werden 125 neue Sirenen im Kreisgebiet installiert. Mit der Montage der ersten Anlagen soll in Kürze begonnen werden.

Im Ernstfall soll die Bevölkerung bei einer Auslösung der Sirenen geschlossene Räume aufsuchen, Türen und Fenster geschlossen halten und das Radio einschalten. Bei akuten Gefahren werden über Hörfunk (WDR 2 und Radio Neandertal) Informationen und Verhaltenshinweise gegeben. Die Notrufnummern 110 und 112 sind nur in Notfällen zu wählen.

Die Sirenensignale in den umliegenden Städten könnten auch im Ratinger Stadtgebiet zu hören sein.

Zusätzlich wird für alle Nutzer der kostenlosen Smartphone Warnapp "NINA" eine Testalarmierung ausgelöst. Die Warnapp kann man über die gängigen App Stores downloaden.

