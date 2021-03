Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Gemeldeter Kaminbrand

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Ratingen-West, Sohlstättenstr, 08.02.2021, 14:22 Die Feuerwehr Ratingen wurde heute am frühen Nachmittag zu einem Kaminbrand nach Ratingen West, Sohlstättenstr. alarmiert. Laut Meldung sollten dunkler Rauch und Flammen aus dem Kamin einer Gaststätte schlagen. Da sich noch Personen auf dem Dach befinden sollten und es unklar war, was letztlich brannte, wurde das Einsatzstichwort auf Dachstuhlbrand geändert. Dadurch wurden zusätzliche Einheiten zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der ersten Einheiten der Feuerwehr stellte sich glücklicher weise heraus, das sich weder Personen auf dem Dach befanden, noch das das Dach Feuer gefangen hatte. Das Brandereignis war auf dem Kamin begrenzt. Die verrauchte Gaststätte wurde mittels Überdrucklüfter entraucht, der Holzkohlengrill abgelöscht, das Dach und der Kamin großflächig kontrolliert. Nach Abschluss aller Arbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Während des Einsatzes war die Sohlstättenstraße im Bereich der Einsatzstelle voll geperrt. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell