FW Ratingen: Dachstuhlbrand nach Dacharbeiten

Ratingen (ots)

Ratingen-Homberg, Schöllersfeld, 20.02.2021, 13:36

Die Feuerwehr Ratingen wurde in der Mittagszeit zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand nach Homberg, Schöllersfeld. alarmiert. Auf der Anfahrt wurden die ersten Kräfte über eine positive Brandmeldung informiert. Durch den Meldenden waren bereits Löschmaßnahmen mit Feuerlöscher eingeleitet worden. Bei Eintreffen waren alle Bewohner bereits aus dem Gebäude heraus. Dadurch konnten sich die ersten Kräfte auf die reine Brandbekämpfung konzentrieren Auf der Gebäuderückseite brannte die Zwischendecke an einem Anbau. Über eine tragbare Leiter ging ein Trupp mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Im Verlauf des Einsatzes wurde ein Schneidlöschverfahren vorgenommen. Damit konnte gezielt durch minimale Öffnungen die heißen Rauchgase herunter gekühlt werden. Mittels Kettensäge wurde die Dachhaut teilweise geöffnet um die Brandgase aus der Zwischendecke abzuleiten. Zeitweise waren zur Brandbekämpfung und zum Gebäudeschutz insgesamt 3 C-Rohre im Einsatz. Im Verlauf wurde das Gebäude mittels Überdrucklüfter vom Rauch befreit. Nach Abschluss aller Arbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Kriminalpolizei übergeben. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Löschzüge Mitte, Homberg/Schwarzbach, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen, Heiligenhaus und Mettmann sowie die Polizei.

