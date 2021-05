Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Hausdach

Finnentrop (ots)

Am Samstag (15. Mai) haben unbekannte Täter gegen 01.45 Uhr ein Hausdach in der Bamenohler Straße in Finnentrop beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten Unbekannte eine Nissenleuchte von einer Baustellenbarke und warfen diese auf das Dach, wodurch drei Dachpfannen beschädigt wurden. Die Nissenleuchte hat einen Wert von 20 Euro, der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

