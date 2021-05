Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Angeblicher Bankmitarbeiter fordert TAN-Nummer

Attendorn/Kreisweit (ots)

Bereits in der vergangenen Woche wurde der Polizei ein Betrug angezeigt. Hiernach hatte ein angeblicher Bankmitarbeiter einen Mann angerufen und diesen gebeten auf der Internetseite eines Geldinstitutes eine TAN-Nummer, für die Umstellung eines Online-Banking-Verfahrens, einzugeben. Da es tatsächlich wenige Tage zuvor zu einer Änderung am Konto gekommen war, folgte der Angerufene den Anweisungen und stellte am gleichen Abend eine unberechtigte Abbuchung im hohen fünfstelligen Bereich fest. Er ließ daraufhin sämtliche Konten sperren.

Unabhängig von diesem Sachverhalt teilt die Polizei mit, dass echte Bankmitarbeiter am Telefon keine TAN-Nummern verlangen. Bürgerinnen und Bürger sollten das Telefonat beenden und ihre Bank anrufen bzw. informieren.

