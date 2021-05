Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzte Verkehrsteilnehmerin nach Frontalkollision

Attendorn (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 13.20 Uhr auf der Plettenberger Straße ein Verkehrsunfall. Ein von Attendorn in Richtung Windhausen fahrender 19-jähriger Autofahrer kam mit seinem PKW in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Dieser kippte durch die Kollision auf die Seite. Die 27-jährige Fahrerin wurde durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit, sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Ursache des Unfalls können noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Die L697 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

