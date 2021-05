Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wenden (ots)

Am Montag zwischen 16 und 18 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hünsborn im Magdalenenweg einzudringen. Die Hausbewohner entdeckten an der Eingangstür Hebelmarken sowie Spuren eines Bohrers. Die Tür wurde nicht geöffnet. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell