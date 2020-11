Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Schule; Platte Reifen; Totes Kaninchen; Fahrraddiebstahl; Betrunken im Auto; Griff in die Tasche;Autokennzeichen gestohlen; Touran verkratzt; Auto aufgebrochen + 2 Unfallfluchten

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Friedensdorf - Einbruch in die Burgbergschule

Für eine Beute im Wert von weniger als 100 Euro richteten Einbrecher in der Burgbergschule am Eckeberg einen Sachschaden von vermutlich mehreren Tausend Euro an. Die Kripo Marburg ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit in der Nacht zum Mittwoch, 11. November, zwischen 18 und 06.30 Uhr. Zugang verschafften sich der oder die Täter, indem sie mit Steinen den Glaseinsatz der Eingangstür zertrümmerten. Im Innern brach man dann noch das Lehrerzimmer und diverse weitere Räume im Verwaltungstrakt der Schule auf. Wahrscheinlich auf der (erfolglosen) Suche nach Bargeld durchsuchten sie das gesamte Mobiliar. Nach ersten Prüfungen fehlt ein Silberring mit orangefarbenen Steinen. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg - Platte Reifen

Die Einstichstellen in den Reifen waren deutlich erkennbar. Mutwillig zerstört waren zwei zur Straße gewandte Reifen eines silbernen Nissan X-Trail. Der SUV parkte zur Tatzeit von Dienstag auf Mittwoch, 11. November, zwischen 18.15 und 07.10 Uhr halb auf der Straße halb auf dem Grundstück des Anwesens Schulstraße 3. Sachdienliche Hinwiese in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Rüdigheim - Totes Kaninchen auf der Straße

Nach dem Finden eines toten Kaninchens auf der Straße Felsenring ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Am Vortag noch hatte die Besitzerin ihre beiden Tiere gefüttert und anschließend den Käfig ordentlich verschlossen. Nachdem ein Nachbar schellte und auf das tote Tier auf der Straße hinwies, ergab die Prüfung, dass es tatsächlich eines ihrer Tiere war. Der Käfig war mutwillig, aber augenscheinlich nicht durch ein fremdes Tier beschädigt. Blutspuren waren weder am Käfig noch auf der Straße sichtbar. Das Kaninchen hatte auch keine blutenden Wunden. Die Todesursache steht nicht fest. Die Gesamtumstände lassen allerdings weder auf einen natürlichen Tod noch auf einen Einfluss eines Wildtieres schließen, sodass die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Wer hat zwischen 15 Uhr am Dienstag, und 09.30 Uhr am Mittwoch am Anfang der Straße Felsenring Beobachtungen gemacht, die mit dem hier dargestellten Vorfall im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Stadtallendorf - Fahrraddiebstahl beim Rewe-Markt

Als der 27 Jahre alte Mann nach dem Einkauf am Mittwoch, 11. November, um 16.37 Uhr aus dem Rewe-Markt in der Herrenwaldstraße kommt, ist sein um 16.10 neben dem Markt abgestelltes Fahrrad weg. Ein Dieb hatte die Gelegenheit genutzt und das unzureichend gesicherte blau-grün-weiße 29er BBF Mountainbike im Wert von ca. 400 Euro gestohlen. Sachdienliche Hinwiese zum Diebstahl aber auch zum Verbleib des Fahrrades bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Betrunken im Auto

Am Donnerstag, 12. November, um 03.30 Uhr, überprüfte die Polizei in der Niederrheinischen Straße einen auffällig abgestellten Peugeot mit einem ausländischen Kennzeichen. Als einziger Insasse lag ein 43-jähriger Mann im Auto. Der Mann hat keinen Führerschein und stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest zeigte über 2,1 Promille. Derzeit dauern die Ermittlungen hinsichtlich der am Fahrzeug gefundenen Unfallspuren an. Wem ist in der Nacht zum Donnerstag ein Peugeot mit ausländischem Kennzeichen aufgefallen? Wer kann etwas zu dem oder den Insassen des Autos sagen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt - Griff in die Tasche

Die Polizei sucht nach einem Taschendiebstahl Zeugen, die zur Tatzeit am Mittwoch, 11. November, gegen 13 Uhr im Neustädter Aldi am Kaufpark einkauften und entsprechende Beobachtungen machten. Zu dieser Zeit war auch eine 74 Jahre alte Dame einkaufen. Sie hatte ihre Geldbörse in der Einkaufstasche und diese an den Einkaufswagen gehängt. Den Diebstahl der Geldbörse bemerkte sie erst an der Kasse. Der Dieb erbeutete eine schwarze Lederbörse mit nur wenig Bargeld, Sparkassenkarte und Schwerbehindertenausweis. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - Autokennzeichen gestohlen

Wo sind die beiden Autokennzeichen SAW-RZ12? Diebe stahlen die Kennzeichen zwischen 07.55 Uhr am Dienstag und 15 Uhr am Mittwoch, 11. November in der Friedrich-Ebert-Straße von einem weißen VW Polo. Hinweise zu dem Diebstahl und zum Verbleib der Kennzeichen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - VW Touran verkratzt - 2000 Euro Schaden

Irgendwer hat in der Nacht zum Mittwoch, 11. November, einen braunen VW Touran verkratzt und dabei einen Schaden von vermutlich mindestens 2000 Euro verursacht. Die Kratzer zogen sich über die Heckklappe, den hinteren rechten Kotflügel und die hintere Tür auf der Beifahrerseite. Der Touran parkte zur Tatzeit auf dem Parkplatz zwischen den Häusern Leipziger Straße 8 und 8a. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Moischt - Auto aufgebrochen

Zwischen 18 Uhr am Sonntag und 09.30 Uhr am folgenden Mittwoch, 11. November, brach ein Dieb in der Straße Zum Stempel auf nicht bekannte Weise einen roten Kleinwagen auf und stahl daraus eine Geldbörse. Seine Beute legte der Täter erleichtert ums Bargeld und die EC Karte etwa 30 Meter entfernt auf eine Mauer. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Stoßstange verkratzt und gesplittert - Flucht in der Gutenbergstraße

Der an der Heckstoßstange beschädigte weiße Ford Ka parkte zur Unfallzeit am Mittwoch, 11. November, zwischen 10.40 und 11.35 Uhr, gegenüber von dem Anwesen Gutenbergstraße 35 am Straßenrand auf einem Stellplatz. Zur Kollision kam es vermutlich bei einem Rangier-, Ein- oder Ausparkmanöver aus bzw. in die Parklücke hinter dem Ford Ka. Der Verursacher des Schadens flüchtete. Der Schaden am Ka beträgt mindestens 1000 Euro.

Ockershausen - Gartenzaun beim Wenden beschädigt

Welcher Pkw wendete am Mittwoch, 11. November, um 12.15 Uhr in der Straße Am Krappen? Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Auto, weil das Heck beim Wendmanöver gegen den Gartenzaun des Anwesens Am Krappen 46 stieß und einen Schaden verursachte. Der verantwortliche Fahrer oder die Fahrerin kümmerten sich nicht um die Regulierung des Schadens, sondern fuhr einfach weg. Möglicherweise entstand auch am Heck des Autos ein leichter Schaden.

Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Fällen bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

