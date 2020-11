POL-MR: Falsche Entscheidungen; Kellerbrand; 22-Jähriger provoziert und leistet Widerstand - Zwei Polzisten verletzt; Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Biedenkopf - Falsche Entscheidungen

Gleich zwei falsche Entscheidungen traf ein 37 Jahre alter Mann, der in einem Ortsteil von Biedenkopf lebt. In beiden Fällen führte das zu strafrechtlichen Konsequenzen. Am Freitag, 06. November fuhr er auf den Besucherparkplatz der Polizeistation Biedenkopf, um einen Wildunfall anzuzeigen. Die Polizei nahm den Unfall auf und stellte dabei den fehlenden Versicherungsschutz für den Pkw fest. Der Wagen blieb daher nach der Unfallaufnahme entstempelt auf dem Parkplatz der Polizeistation stehen. Die zweite falsche Entscheidung resultierte aus der Überlegung, dass sein entstempeltes Fahrzeug ja eventuell vom Parkplatz der Polizei abgeschleppt werden könnte. Um dies zu verhindern, holte der Besitzer das Auto in einer Nacht und Nebelaktion in der Nacht zum Montag ab. Zwar konnte die Polizei das Wegfahren vom Parkplatz nicht mehr rechtzeitig verhindern, aber dafür konnte sie den Mann vor seiner Wohnung in Empfang nehmen. Da der Wagen weiterhin ohne Versicherungsschutz war, muss sich der Mann wegen des wiederholten Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Wommelshausen - Kellerbrand

Durch den Brand im Heizungsraum eines Wohnhauses in der Gartenstraße entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Das Feuer wurde am Montag, 09. November, gegen 18.30 Uhr, gemeldet und durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache hat die Kripo Marburg übernommen.

Rauschenberg - 22-Jähriger provoziert und leistet Widerstand - Zwei Polzisten verletzt

Ursache für den Einsatz in Rauschenberg am Montag, 09. November, um 21.35 Uhr war wohl ein eskalierter Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Als die Polizei kam, war die Frau weg. Der auf der Schloßstraße angetroffene Mann zeigte sich wenig kooperativ, hörte auf keine polizeiliche Weisung und bedrohte die Polizeibeamten. Ihnen blieb nichts anderes übrig und nach dem Einsatz des Pfeffersprays konnten sie den Mann überwältigen. Da er ständig weiterhin versuchte, zu schlagen und zu treten, folgte auch noch das Fesseln von Händen und Füßen. Der anschießende Transport in ein psychiatrisches Krankenhaus war wie der gesamte vorangegangene Widerstand begleitete von ständigen Beleidigungen. Die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Der 22-jährige erlitt keine sichtbaren Verletzungen.

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Breidenbach - Rangierschaden?

Der bei einer Unfallflucht beschädigte blaue 1er BMW parkte ordnungsgemäß auf einem Parkplatz vor dem Anwesen Hauptstraße 30. Vermutlich beim Rangieren stieß ein anderes ein- oder ausparkendes Auto vorne rechts gegen den BMW und verursachte an Stoßstange und Radkasten einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfall passierte zwischen 16 Uhr am Samstag und 18.40 Uhr am folgenden Montag, 09. November. Hinweise auf das verursachende Auto und/oder dessen Fahrer*in ergaben sich bislang nicht. Etwaige Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

