Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 12-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Drolshagen (ots)

In Berlinghausen kam es gestern gegen 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 12-jähriger Junge befuhr den Napoleonweg und kam an einer Bordsteinkante zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell