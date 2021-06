Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei E-Scooter ohne gültige Versicherung

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 11.06., wurde ein 34-jähriger Delmenhorster gegen 17:00 Uhr in der Mühlenstraße auf einem E-Scooter kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass kein gültiger Versicherungsvertrag für das Kfz vorlag. Den Fahrzeugführer erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Ein gleichgelagerter Sachverhalt wurde am gleichen Tag gegen 18:00 Uhr auf der Straße "An den Graften" festgestellt. Hier geriet ein 14-jähriger in eine Kontrolle, dessen E-Scooter ebenfalls nicht versichert war; auch hier wurde ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell