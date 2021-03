Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 22. März 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schandelah: Feuer an einem Unterstand

Sonntag, 21.03.2021, gegen 08:30 Uhr

Am Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer in Schadenlah, Jürgenstraße, gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einem Anhänger gelagertes Holz offenbar von einem bis dahin unbekannten Täter in Brand gesetzt worden war. Durch Zeugen konnte der Anhänger unter einem hölzernen Unterstand rechtzeitig hervorgezogen werden, so dass an diesem Unterstand nur geringer Sachschaden entstanden war. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass in unmittelbarer Nähe Fensterscheiben der Kirche in der Hordorfer Straße beschädigt worden war. Außerdem war offenbar versucht worden, Laub, welches in Säcken gelagert war, anzuzünden. Dieses misslang jedoch. Ein möglicher Tatverdacht richtet sich in beiden Fällen gegen einen 61-jährigen Wohnungslosen, der in unmittelbarer Nähe beider Tatorte durch Zeugen angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Hier sind die polizeilichen Ermittlungen eingeleitet worden. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keinen Angaben gemacht werden, die Ermittlungen dauern an

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell