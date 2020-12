Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unfall nach einer Rotlichtmissachtung

BühlBühl (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalles am Dienstagabend um 19 Uhr war die Kreuzung Vimbucher Straße / L85 kurzzeitig vollständig gesperrt. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Vimbucher Straße in Fahrtrichtung der L85. Hierbei soll der Verkehrsteilnehmer beim Einfahren in die Kreuzung das Rotlicht der Ampel missachtet haben, wodurch er mit einem 61-Jährigen Linksabbieger kollidiert ist. Beide Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt und in ein Klinikum verbracht. Weiterhin war keines der beiden Fahrzeuge im Nachhinein noch fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallaufnahme endete mit der für die Reinigung der Fahrbahn beauftragten Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell