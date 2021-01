Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Alarmauslösung im Bruchfeld

Hattingen (ots)

Im Bruchfeld brachen Unbekannte am 20.01., gegen 02:15 Uhr, in eine Supermarktfiliale ein. Sie hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in den Markt. Ein ausgelöster Alarm sorgte augenscheinlich dafür, dass die Täter von ihrem weiteren Vorhaben abließen und durch das Fenster wieder nach draußen flüchteten. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos, Beute erlangten die Täter nicht.

