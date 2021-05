Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein 18jähriger am Mittwoch, 12.05.21 gegen 23:45 Uhr in der Wohnung seiner Mutter in Gelsenkirchen-Buer randalierte, rief diese die Polizei zur Hilfe. Noch vor dem Eintreffen der Beamten verließ der Mann die Örtlichkeit, kehrte aber kurze Zeit später wieder zurück. Als die Polizeibeamten ihn ansprachen und davon abhalten wollten, wieder in die Wohnung seiner Mutter zurückzukehren, verhielt sich der 18jährige erheblich unkooperativ. Er beleidigte die Beamten massiv und näherte sich in derart aggressiver Art und Weise, dass die Beamten ihn letztlich mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen und aus Gründen der Eigensicherung fesseln mussten. Hierbei leistete der junge Mann sowohl vor Ort als auch später im Polizeigewahrsam Gelsenkirchen erheblichen Widerstand. Zwei Polizeibeamte wurden dadurch leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Der Aggressor selbst erlitt leichte Schürfwunden, eine Gewahrsamsfähigkeit wurde durch einen Arzt attestiert.

Letztlich warten auf den jungen Gelsenkirchener Strafverfahren wegen Häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell