POL-GE: Kommissar "Zufall" führt zu Betäubungsmitteln

Polizeibeamte haben gestern, 11. Mai 2021, mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel, diverse Utensilien zur Verpackung und zum Konsum von Betäubungsmitteln, sowie Bargeld in einer Wohnung an der Herrmannstraße in Erle gefunden. Am Mittag waren die Polizisten von Beamten der Feuerwehr informiert worden, da die Wohnung wegen eines Wasserrohrbruchs geöffnet werden musste. Dabei stießen die Helfer auf die offen sichtbaren, verbotenen Betäubungsmittel. Die Polizeibeamten erwirkten daraufhin über die zuständige Staatsanwaltschaft einen richterlichen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung. Dabei fanden sie, auch mit Hilfe eines Drogenspürhundes, weitere Betäubungsmittel. Die Beamten stellten die Substanzen, Pillen, Blätter und Pulver sowie die in diesem Zusammenhang relevanten Utensilien sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 27 Jahre alten Wohnungsinhaber. Die Ermittlungen dauern an.

