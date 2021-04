Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kerstenhausen: Silberner Ford Fiesta flüchtet rücksichtslos vor Polizeistreife - Ermittler suchen Geschädigte und Zeugen

Homberg (ots)

Borken-Kerstenhausen

Ford Fiesta flüchtet vor Polizei - Zeugen und Geschädigte gesucht Tatzeit: Dienstag, 27.04.2021, 06:45 Uhr - 07:00 Uhr Am Dienstagmorgen verfolgte die Polizei im Bereich Borken-Kerstenhausen einen silbernen Ford Fiesta, welcher im Zusammenhang mit der Flucht zweier Patienten aus der Forensik in Bad-Emstal-Merxhausen aufgefallen war (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Nordhessen vom 27.04.2021). Der silberne Ford, welcher von Streifenwagen verfolg wurde, missachtete an der Abfahrt der A 49 zur B 3 das Rotlicht der dortigen Ampel. Der querende Verkehr musste abbremsen und im Kreuzungsbereich stehen bleiben In Kerstenhausen auf der B3 überholte der Ford mehrere Pkws und fuhr dabei auf der Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten auf den Gehweg ausweichen. In der Ortslage von Kerstenhausen, in der Stiegelbachstraße Richtung Hoheneicher Straße, überholte er in einer 30er-Zone auf der rechten Seite mehrere Pkws. Diese mussten nach links ausweichen. Die mit der Bearbeitung der Straßenverkehrsgefährdung befassten Beamten der Polizeistation in Fritzlar suchen Verkehrsteilnehmer, welche durch den flüchtenden Ford beeinträchtigt, bedrängt oder zum Ausweichen genötigt wurden. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben mögen sich ebenfalls bei der Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660, melden. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

