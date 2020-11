Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pkw kollidiert mit einem Pfau vom Schlossgarten

JeverJever (ots)

Am 18.11.2020, gegen 11.00 Uhr, fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Richtung Schortens. Im Innenstadtgebiet von Jever trat ein Pfau, der im Schlossgarten ansässig ist und zum Stadtbild von Jever gehört, hinter einer Grünfläche auf die Straße. Er kollidierte mit dem Pkw und verletze sich dabei augenscheinlich leicht. Der Schlossgärtner kümmerte sich um den Pfau und verbrachte ihn zum Tierarzt. Am Fahrzeug entstand kein Schaden.

