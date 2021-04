Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Wiera Unbekannte beschädigen Audi - 3.000,- Euro Schaden

Homberg (ots)

Tatzeit: 25.04.2021, 11:50 Uhr

Am Sonntagmittag haben unbekannte Täter in der Ringstraße einen Pkw in einer Garage beschädigt.

Die Täter zerkratzten den Lack eines weißen Pkw, Audi A5, der in einer Garage in der Ringstraße abgestellt war und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell