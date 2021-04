Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Unbekannte Täter beschädigen Forstschlepper - 8.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Gudensberg

Sachbeschädigung an Forstmaschine Tatzeit: 06.04.2021, 17:00 Uhr bis 08.04.2021, 08:00 Uhr Ein grüner John Deere Forstschlepper wurde von unbekannten Tätern beschädigt, indem die Täter das Hydrauliköl des Schleppers mit einer unbekannten Flüssigkeit verunreinigten. Die Täter begaben sich zu dem in der Feldgemarkung Kammerberg, im Bereich des Wasserhochbehälters Gudensberg abgestellten Schlepper und verunreinigten das Hydrauliköl auf nicht bekannte Weise. Hierdurch entstand an dem Schlepper ein Sachschaden in Höhe von 8.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

