Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto streift Leitplanke (14.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall hat am Sonntag gegen 12 Uhr eine Autofahrerin auf der Schwenninger Straße verursacht. Eine 23-jährige Opel Adam Fahrerin fuhr in Richtung Schwenningen und kam kurz nach dem Ortsende von der Straße ab. Sie streifte mit ihrem Auto an einer Leitplanke entlang, bevor sie zum Stehen kam. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

