Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradunfälle im Rhein Kreis Neuss - Polizei gibt Tipps, wie Sie mit Ihrem Zweirad sicher durch die sonnige Jahreszeit kommen

Kaarst/Neuss (ots)

Am Dienstag (30.3.) kam es unter anderem in Kaarst und Neuss zu Verkehrsunfällen mit Fahrrädern.

Ein 80-jähriger Mann aus Kaarst verletzte sich bei einem Sturz mit einem Rad, nachdem ein Autofahrer ihn beim Abbiegen offenbar übersehen hatte. Der Unfall ereignete sich, gegen 19 Uhr, auf der Neersener Straße.

In Neuss auf der Kapellener Straße stürzte ein 56-Jähriger, gegen 11:30 Uhr, mit seinem Zweirad und verletzte sich dabei schwer.

Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.

Tipps der Polizei:

Wir wollen, dass Sie sicher ans Ziel kommen. Für Unfälle mit teils schlimmen Folgen ist nicht immer rücksichtloses Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer verantwortlich. Manchmal kann ein einfaches Sturzgeschehen zu schwerwiegenden Verletzungen insbesondere des Kopfes führen. Entsprechend wichtig ist das Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Dies ist keine Pflicht, trotzdem sollte sich jeder die Frage stellen, ob er den zumeist "stärkeren Kraftfahrern" ungeschützt "die Stirn bieten" will.

Auch der "Tote Winkel" stellt für Radfahrer eine Gefahr dar. Insbesondere am Steuer von großen Lastkraftwagen und Bussen sind Fahrradfahrer schlecht zu erkennen, die dicht an die Fahrzeuge heranfahren oder dort halten. Deswegen werden Radfahrer oft beim Anfahren oder Abbiegen übersehen und in Unfälle verwickelt. Halten Sie daher genügend Abstand und beobachten Sie Kraftfahrzeuge in der Nähe.

Nützliche Tipps für die Fahrrad-Saison finden Sie auf der Website der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/auf-den-sattel-fertig-los

