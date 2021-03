Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Altpapiercontainer in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Neuss-Norf (ots)

Am Montagabend (29.03.), gegen 20 Uhr, wurden Beamte der Polizeiwache Neuss zu einem Brand an der Lahnstraße gerufen. Vor Ort löschte die Feuerwehr die betroffenen Altpapiercontainer. Die Straße musste währenddessen kurzzeitig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer Hinweise geben kann oder an der Lahnstraße in Norf verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kripo (KK 11) unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell